Fortsett i Florø

Brannspelar Oliver Rotihaug skal spele OBOS-fotball for Florø i år, skriv Firdaposten. 19-åringen frå Eid har bidrege positivt for Florø Fotball etter at han vart lånt ut frå SK Brann i fjor haust. No er klubbane einige om at talentet skal fortsette i Florø i 2017.