Forsynte seg med øl utan å betale

Ein utanlandsk statsborgar har fått førelegg etter at han i føremiddag forsynte seg med øl i ein butikk i Førde utan å betale for seg. Mannen som var rusa vart teken hand om av politiet. Etter avhøyr og kontroll av identitet er mannen no sett fri, opplyser politiet på Twitter.