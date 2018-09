Først i landet med nye kart



Som det første fylket i landet, utviklar Sogn og Fjordane kart over jordbruksareal ute av drift, og areal som er leigejord. Fylkesmannen håpar informasjonen kan hjelpe bønder og rådgjevarapparatet til å finne kva areal som er ledig for leige. Etter tørkeskaden i sommar håpar dei at oversikta blir ein god reiskap for å finne areal som kan nyttast til fôrproduksjon.