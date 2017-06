Forseinkingar i Høyangertunnelen

Oppgraderingsarbeidet i Høyangertunnelen på fylkesveg 55 blir truleg ikkje ferdig etter planen. Det seier prosjektleiar Sveinung Hovland i Statens vegvesen til Firda. Hovland ser ikkje vekk frå at det engelske selskapet VVB Engineering kan bli sparka, og at dei må få andre til å ta over jobben. Prosjektleiaren i VVB Engineering, Vidar Luth-Hanssen, seier til Firda at dei gjer det dei kan for å komme i mål, men ser ikkje bort frå ei kortare forseinking.