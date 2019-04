Forseinkingar i flytrafikken

Luftrommet over Vestlandet er no ope at. På grunn av radarproblem på Flesland var all flytrafikk innstilt og luftrommet over Vestlandet stengt. Lufthamndirektør ved Flesland, Øystein Skaar seier trafikken skal vere i gang igjen, men at ein må rekne med forseinkingar.