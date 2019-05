Forlengjer kontrakten med Get

Enivest i Førde signerer ny femårs kontrakt med Telia og Get. Dei skal levere TV- og underhaldningstenester til privat- og bedriftsmarknaden til Enivest. Det har Get gjort sidan 2008. No har over 15.000 fiberkundar moglegheit til å få tilgang innhaldet frå Telia og Get.