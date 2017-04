Forlenga fengsling for rømling

Mannen som rømde under ein fangetransport til Vik fengsel i februar er fengsla i nye fire veker. Han er sikta for oppbevaring av narkotika, vald mot politibetjentar, tjuveri då han rømde frå politiet og for å ha hatt ugyldig ID-dokument. Politiet håpar å få avgjort saka i løpet av dei neste fire vekene.