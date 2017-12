Foreldra varsla Fylkesmannen - no blir det tilsyn mot barneskule i Florø

– Vi har sendt eit varsel om tilsyn til Flora kommune, då spesielt Florø barneskole med tanke på tilsyn, seier Helge Pedersen som er fungerande utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Kommunen har fått frist til 15. januar med å sende inn dokumentasjon. Etter dette skal Fylkesmannen mellom anna intervjue 18 av lærarane på skulen i tillegg til rektor, oppvekstsjef og elevar.

Vurderer alltid klagesakene

– Vi vil alltid vurdere klagesaker og henvendingar frå foreldra, opp mot om det då vil vere aktuelt å gjennomføre tilsyn.

– Kan du på generell basis seie kva klagene ut på?

– Det vi har varsla tilsynet på er i forhold til skulemiljøet. Eleven har rett til å gå ha trygt og godt skulemiljø som skulen skal sørgje for. Tilsynet vil vere å sjekke ut om skulen har system i forhold til oppgåvene som er innanfor dette området.

– Det handlar om mobbing og dårleg miljø?

– Eleven har rett på eit trygt og godt skulemiljø. Det er dette vi må sjekke ut, om skulen har system for å ta i vare det.

Fryktar ikkje tilsynet

ANSVAR FOR NI SKULAR: Rådmann Terje Heggheim seier kommunen jobbar godt med skulemiljøet. Foto: Aleksander Åsnes

Rådmann Terje Heggheim i Flora kommune seier dei ikkje fryktar at Fylkesmannen skal ha eit tilsyn.

– Eg opplever at tilsyn også blir gjennomført fordi kommunen skal lære av tilsynet. Eg håper og forventar at dette er eit tilsyn som ikkje skil seg ut i så måte.

– Det er det psykososiale miljøet som skal undersøkjast. Trur du dette tilsynet kan vere med å betre miljøet?

– Vi kan aldri legge skjul på at det kan vere enkeltepisodar, ei mobbesak eller andre typar saker som gjer til at Fylkesmanen ønskjer å sjå på ein skule i kommune. Det er sjølvsagt slike saker vi skulle vore utan.

Han at kommunen jobbar godt med det psykososiale miljøet, både for elevar og for tilsette.

– Om tilsynet skulle avdekke noko anna, så er det mi oppgåve som rådmann å rette opp i dette så fort som mogleg.