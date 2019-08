Førebyggje skrantesjuke

Denne hausten skal hjortebestanden i Aurland kommune meir enn halverast, skriv lokalmagasinet Aurlendingen. Det store uttaket blir gjort for å redusere fare for at skrantesjuke skal spreie seg til hjort og elg. Skrantesjuke har tidlegare vore påvist på villrein i sone 1 av Nordfjella.