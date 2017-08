Førdespelar ute med skade

Førdespelar Øystein Vetti er ute med skade etter at han rauk akillessena på trening, det skriv Firda i dag. – Han blir nok ute lenge, seier Førde-trenar Bjørn Totland til avisa. Førde ligg for tida på nedrykksplass i 3. divisjon i fotball for herrar.