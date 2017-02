VM: Førde Kettlebellklubb stilte med ikkje mindre enn to utøvarar under VM i California i helga. Mona Brede Aase vart verdsmeister i si klasse, medan Beate Støfring tok sølv i si klasse. Trine Ryland er også med i klubben, men kunne ikkje løfte under VM.

Foto: Privat