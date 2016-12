Førdefestivalen i audiens på slottet

– Det var ei hyggeleg oppleving, men ein er jo alltid litt spent ved slike høve, seier festivaldirektør Hilde Bjørkum.

HKH kronprinsesse Mette-Marit er inne i sin andre periode som festivalens høge beskyttar etter at ho tok over vervet etter Dronning Sonja.

– Kronprinsessa synte at ho var interessert i festivalen, og hadde sett seg godt inn i kva festivalen er.

– Så ho var godt førebudd?

– Ja eg tykte det. Ho spurde om ting som eg ikkje hadde nemnt i første omgang då eg fortalde om festivalen og kva betydning den har både nasjonalt og internasjonalt, seier Bjørkum.

Les også: 26 000 besøkande under Førdefestivalen

Tidlegare var det Dronninga Sonja som var den høge beskyttar for festivalen, og 2010 stod ho også for opninga av festivalen. Så langt har ikkje i Kronprinsessa vore til stades på festivalen, og Bjørkum nytta høve til å gi ho ein invitasjon.

– Sjølvsagt, vi håpar ho får høve, men ho seier at sommarferien er ei vanskeleg tid for ho som småbarnsmor, men vi får sjå kva som går an å få til, seier Bjørkum.