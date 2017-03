Førde vann over Vikersund

Førde vann i dag 38-19 over Vikersund i den nest siste seriekampen i 2. divisjon i handball for kvinner. Stillinga ved pause var 17-7. Førde var serievinnar og klar for opprykk i forrige serieomgang. I går vann Vikersund 25-19 over Stryn.