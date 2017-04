Førde tapte mot Viking

Førde volleyball tapte mot Viking i semifinalen i eliteserien i volleyball for herrar i dag. Kampen enda 3-2 til Viking. Etter at Førde har ein siger mot Viking heime i Førdehuset, betyr det det blir avgjort i morgon kven som går vidare til finalen. Då skal dei to laga møte kvarandre igjen.