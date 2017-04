Førde tapte mot Brann

Førde og Ruben Holsæter tok leiinga 1–0 mot Brann 2 tidleg i andre omgang, men to kjappe scoringar frå Even Hepsø Vetås mot slutten av omgangen gjorde at Brann 2 tok med seg alle poenga heim til Bergen. Førde står no med null poeng på årets første to kampar.