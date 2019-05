Førde-spelarar på landslag

To førdespelarar er med i troppen når juniorlandslaga i volleyball startar førebuingane fram mot neste års EM. Dei to er Dorthea Tvinde og Cornelius Hilde Eikeland. Kvalifiseringsspelet startar like over nyttår, medan meisterskapen blir arrangert i månadsskiftet august/september.