Førde slo serieleiaren

Eit nedrykkstruga Førde-lag slo i dag til og vann 4–3 borte mot Brattvåg som leiar serien. Dette er den tredje sigeren på rad for spelarane frå Førde. Målskårarar for Førde var Vegard Savland som stod for to mål, Carl Joakim Kvist og Johan Skorge.