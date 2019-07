Førde Sko er konkurs

Dagleg leiar Synnøve Johannessen gjekk torsdag til tingretten og melde oppbod for Førde Sko AS, ifølge Firda. Selskapet har hatt negativt årsresultat i 3 av dei 5 åra det har vore i drift. 9. juli i år stod Johannessen fram i avisa og sa at ho valde å avvikle drifta.