Førde skal ha sjefen for landbruk

Førde blir hovudsete for landbruk når det nye felles fylkesmannsembetet for Sogn og Fjordane og Hordaland er på plass i 2020. Det er no også semje om at leiaren for kommunale saker skal vere på Hermansverk, medan til dømes helse- og sosial og utdanning skal ha hovudkontor i Bergen.