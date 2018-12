Førde møter Randaberg i finalen

Damelaget til Førde Volleyballklubb møter Randaberg til finalespel 12 januar. Det er klart etter at Randaberg sundag vann 3–1 over Oslo Volley i andre semifinalerunden. Førre helg vann Førde 3 – 0 over BK Tromsø i sin andre semifinale.