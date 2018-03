Førde-herrane til semifinalen

Herrelaget til Førde volleyballklubb er klare for semifinalen i sluttspelet etter at dei søndag vann 3–1 over Stod IL i Førdehuset. Settsiffera blei 25-19, 31-29, 13–25 og 29–27. Semifinalen mot Tromsø blir spelt 7. eller 8- april.