Førde har fått elite-lisens

Førde handball har fått Elite-lisens for kommande sesong. Førde er førebels ein av to 1. divisjonsklubbar på dame- og herresida som oppfyller samtlege krav alle klubbane i dei to øvste divisjonane må ha for å få lisensen. Førde enda i fjor på 7.-plass av 12 klubbar i 1. divisjon.