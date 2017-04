SUNN FORNUFT: Terje Brandsøy hos Alarmsentralen i Sogn og Fjordane sett pris på at folk er varsame når dei tenner bål eller grillar i skogen. Foto: Marie Stafsnes Osland / NRK

– Det var sludd då eg vakna i dag, så eg trur det er ganske vått og ikkje så stor fare akkurat no, seier Terje Brandsøy som er leiar i Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Mellom 15. april og 15. september har det i mange år vore forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og anna utmark, utan løyve frå kommunen.

I fjor blei forbodet mjukna opp, så no er det lov å gjere opp eld der det heilt klart ikkje kan medføre brann.

Bålforbud Ekspandér faktaboks Fra 15.april til 15.september er det generelt forbud mot å gjøre opp bål i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Bålforbudet gjelder også engangsgriller, om disse ikke er tilstrekkelig sikret med brannsikkert underlag.

Folk som ferdes i skog og mark må også være forsiktig med å kaste fra seg glassflasker i naturen. Glasskårene fungerer som "brennglass" i solen og kan stifte brann på egenhånd.

Om våren trengs ingen lang tørkeperiode før det oppstår fare for skogbrann. Lett nedbør er ingen garanti mot at brann ikke oppstår i skog og utmark.

Lov med kaffibål

– Det er mogleg å fyre opp eit lite bål for kaffi eller pølser, men då må ein vere veldig aktsam. Gjere det på ein plass som er trygg og vere heilt sikker på at det er sløkt før ein forlèt bålet, seier Brandsøy.

Det har vore vått i fylket den siste tida, så det er ikkje stor bekymring for at bål skal bli til brann. Likevel peikar Brandsøy på at det ikkje skal mykje til før det blir mindre trygt.

– Er det vått og rått i marka er det ikkje fare for å lage seg eit bål, men når sola kjem skal det ikkje mange dagar til før det blir tørt og fare for brann. Så ein må bruke skjønn og sunn fornuft.

BÅLKOS: Skal du grille i påskeferien er det viktig å tenke seg godt om før du fyrer opp. Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK

Ansvar for sikkerheit

Norsk brannvernforeining meiner det er viktig at folk respekterer forbodet. I ei pressemelding peikar dei på at omgrepet «gjere opp eld» omfattar meir enn berre bålbrenning. Mellom anna eingongsgrill og handtering av brannfarleg avfall.

Dersom eit bål eller ein grill startar ein brann, kan ein i verste fall bli meldt til politiet.

– Uansett om det berre er eit lite bål, er det viktig å hugse at ein har eit ansvar. Så det er viktig å tenke seg godt om før ein fyrer opp og vere heilt sikker på at det er sløkt før ein forlèt bålet, seier Brandsøy.