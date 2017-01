For mange prikkar

Ein bilførar vart fråteken førarkortet etter å ha køyrt for fort i 80-sona på riksveg 15 ved Bryggja. Årsaka var for mange prikkar i førarkortet. I same kontrollen skreiv politiet ut forenkla førelegg til fem hastige bilførarar, høgste målte fart var 96 kilometer i timen.