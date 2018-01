For mange bom for Bogetveit

Med startnummer tre hadde Håvard Gutubø Bogetveit frå Førde eit godt utgangspunkt før jaktstarten under EM i skiskyting i Italia. Men med fem bom på dei 20 skota gjorde at han ramla ned til 18.-plass totalt. I morgon er det klart for mixed-stafett med to kvinner og to menn. Om Bogetveit får plass på laget er enno ikkje bestemt.