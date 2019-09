For høg fart i skuleområde

– Det vert køyrt for fort ved og forbi skular, det meiner Arne Johannessen som er politisjef i Sogn og Fjordane. I løpet av «aksjon skulestart» har politiet kontrollert 1320 bilar i fylket. Ein bilførar vart stogga for promille, to fekk førarkortet kverrsett for høg fart, og 26 fekk forenkla førelegg for høg fart.