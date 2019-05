Følling: Vi treng hyppige avgangar

Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) seier til Firda at ho reagerer på utspelet frå luftfartsekspert Hans Jørgen Elnæs. Tidlegare denne veka sa han til Firdaposten at ein bør gjere Florø lufthamn om hovudflyplass i Sogn og Fjordane. Han vil forlenge rullebana i Florø til 1800 meter og avvikle flyplassane på Bringeland og Sandane. Følling seier fylket ikkje treng store fly med avgang morgon og kveld. – Det fylket har behov for, er hyppige avgangar til Oslo og Bergen, seier ho til Firda.