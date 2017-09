Folket seier nei til Vestlandet

I ei undersøking Sentio har gjort for NRK og avisene Firda Tidend, Fjordingen, Fjordabladet og Fjordenes Tidende svarar 64 prosent nei til samanslåing med Hordaland. 29 prosent svarar ja.

– Eg er ikkje så veldig overraska, eg trur ein er redd for å bli styrt frå Bergen, seier Stian Navelsaker Sandvik.

Midt i lunsjen får Sandvik og kollegaene presentert resultatet av undersøkinga. 600 innbyggarar har svart på spørsmålet "Bør Sogn og Fjordane bli ett storfylke?".

– Det er som forventa. I Sogn og Fjordane likar vi å styre oss sjølve, seier Roger Sunde Andenæs.

Størst skepsis i Indre Sogn

I Indre Sogn er skepsisen størst, 75 prosent svarar nei. I Sunnfjord er 38 prosent positive. Senterpartiet og Arbeidarpartiet har varsla omkamp om fylkessamanslåinga. Det har ikkje arbeidarane rundt lunsjbordet på Eid nokon tru på.

– Det er slik med politikarar, når dei først har bestemt seg for noko, så trumfar dei det gjennom uansett kva folket meiner, seier Jens Bjørhovde.

Skuldar på motstandaren sin retorikk

Heile 81 prosent av Senterpartiet sine veljarar seier nei til samanslåing, viser undersøkinga.

– Vi skal desentralisere i staden for å sentralisere. Vi må gjere om vedtak som er feil, seier stortingskandidat Liv Signe Navarsete.

Navarsete har ikkje gitt opp kampen om å få gjort om på vedtaket om samanslåing, som er fatta både i fylkestinget og Stortinget.

– Kan ikkje Vestlandsfylket vere ei sterk motmakt mot eit enda sterkare Austland og Oslo?

– Viss dette hadde vore heile Vestlandet, frå Møre og Romsdal til og med Rogaland, så kunne vi begynt å snakke, men om Hordaland får ein utkant, som i realiteten Sogn og Fjordane vil bli, så har det null å bety i den samanhengen, seier Navarsete.

Medan Senterpartiet jublar, peikar Frida Melvær i Høgre på retorikken til Sp og Arbeidarpartiet.

Vil samle Vestlandet mot veksande Austland

– Eg har full forståing for at det er mange som er blitt bekymra den seinare tida, med omsyn til den retorikken som Senterpartiet og Arbeidarpartiet føre i den saka her, seier stortingskandidaten til Høgre.

Blant Høgre-veljarar seier 57 prosent at dei vil ha eit Vestlandsfylke. Det er høgst av alle parti, men samstundes seier 42 prosent nei.

– Eg er heilt sikker på at viss vi klarar å skape ei haldning om at ei samanslåing mellom Hordaland og Sogn og Fjordane handlar om oss ,og ikkje vi og dei, så vil det bli gode prosessar framover. Vi får gode synergiar ved ei samanslåing, ikkje minst ved at Vestlandet vert sterkare i møte med eit stadig veksande Austland, seier Melvær.