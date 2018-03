Folkemusikkprisen til Bjørkum

Folkemusikar og sjef for Førdefestivalen, Hilde Bjørkum, har fått Folkemusikkprisen for 2018, skriv Førdefestivalen på nettsida si. Det er Sogn og Fjordane Folkemusikklag som står bak prisen som blei delt ut under Fylkeskappleiken i Sogndal. – Prisvinnaren formidlar folkemusikkglede på både amatørnivå og profesjonelt nivå, står det mellom anna i grunngjevinga.