Folkemøte i Utvik etter flaumen

Frå måndag av kjem det til å vere nattope over Utvikfjellet, med ledebil. Det opplyste Statens vegvesen under ei folkemøte i Utvik i kveld. Endeleg opning er framleis 20 september. Innan to dagar lovar Statens vegvesen at vogntog skal kunne køyre gjennom med ledebil.