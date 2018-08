Folk trekkjer til kjøpesentera

Det gode sommarvêret har i år vore så langvarig at folk har likevel trekt innandørs for å shoppe. Det fortel senterleiarane ved to av dei største kjøpesentera i fylket, AMFI Førde og AMFI Sogningen i Sogndal. Senterleiar Wilhelm Tangerud på Sogningen seier dei har hatt ein auke i omsetnaden i varmen.