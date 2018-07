Følgjer opp fallulukke

Politiet vurderer no om dei skal følgje opp saka etter at ein mann i 60-åra i går omkom etter eit fall. Det er fungerande politisjef for Askvoll, Kåre-Jan Hofrenning, som seier dette til NRK. Det var i går politiet fekk melding om ulukka då ein mann fall i sjøen under arbeid på eit naust.