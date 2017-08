Følg Sogndal direkte: Ender opp på kvalifiseringsplass med tap

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sist Sogndal møtte Kristiansund i serien var tilbake i mai, ein månad der Sogndal tok poeng jamt og trutt. Kampen mellom laga enda med poengdeling etter at Eirik Schulze sikra 1–1 med ei utlikning i andre omgang.

Onsdag denne veka signerte Sogndal nok ein ny spelar, før overgangsvindauget stengde. Mohamed Dide Fofana kom frå israelske Haifa FC. Fofana er frå Guinea i Vest-Afrika.

Sogndal må klara seg utan stopparveteran Kjetil Wæhler som soner karantene, etter at han fekk sitt tredje gule kort for sesongen mot Sandefjord førre fredag. Det same gjeldt Per-Magnus Steiring, som også har spelt fast i forsvar dei siste kampane.

Sogndal stiller med dette laget, og i forsvaret har dei ein snittalder på 19,6 år.

SOGNDAL (3–4–3): Mathias Dyngeland – Bjørn Inge Utvik, Reiss Greenidge, Ulrik Fredriksen – Taijo Teniste, Eirik Birkelund, Chidiebere Nwakali, Victor Grodås – Gilbert Koomson, Martin Ramsland, Bendik Bye.

Benken: Tarjei Omenås, Mohamed Didé Fofana, Stanisa Mandic, Eirik Skaasheim, Joachim Soltvedt, Johan Hove og Markus Brændsrød.

