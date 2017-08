Følg Florø direkte: Korleis greier dei seg utan Rashad??

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Lagoppstilling ligg lengre nede i saka.

​Men trass i to strake tap, Florø ligg framleis på femteplass og det gjev rett til spel om kvalifisering til opprykk. Kveldens kamp er den tredje på sju dagar, og spelarane har hatt lange reiser til både Kristiansund og Kristiansand.

Trenaren er spent på korleis dette slår ut.

– Eg er ekstra spent sidan vi har vore så mykje på reise og spelt så mange kampar på kort tid. Men Mjøndalen har spelt like mange kampar. Det blir sikkkert tett og jamt, så får vi prøve å vippe det i vår favør.

Tidlegare på kampdagen vart Florø-ving Rashad Muhammed avbilda av Sarpsborg Arbeiderblad på trening med eliteserieklubben Sarpsborg 08 og franskmannen kan ha spelt sin siste kamp for klubben.

Florø stiller med dette laget.

FLORØ (4–3–3): Nicklas Frenderup – Christopher Lindquist, Runar Hove, Vegard Gjermundstad, Christer Husa – Halvor Solheim-Olsen, Luc Jeggo, Peter Aase, – Oliver Rotihaug, Endre Kupen, Monir Benmoussa.

Medan du ventar på avspark kan du lesa desse sakene frå arkivet:

Muhammed trente med Sarpsborg 08

Florø-trenar Terje Rognsø stadfestar at Rashad Mohammed etter alt å dømme har spelt sin siste kamp for Florø. I dag er Mohammed i Sarpsborg for å forhandle om ein personleg kontrakt med eliteserieklubben Sarpsborg 08.

– Det stemmer. Han er i Sarpsborg for å sluttføre forhandlingane om ein eventuell overgang. Klubbane er samde, og no står det på ein medisinsk sjekk og at han og klubben blir samde om ein kontrakt. Går det i orden, blir han Sarpsborg-spelar.

Overgangen vart stadfesta av Sarpsborg 08 onsdag ettermiddag.

Viktig spelar

Rashad Mohammed har vore ein svært viktig spelar for Florø i år. Han har hatt svært mange målgivande pasningar og skapt mykje bry for motstandarane med farten sin.

– Det blir spennande å sjå korleis den som skal erstatte han gjer det. Vi håpar nokon tek opp hansken, og vi har vore førebudde på at dette kom til å skje, seier Rognsø.

Dei 11 i blått og svart som entrar det fine graset på Florø stadion klokka 19 må uansett prøve å snu ein trend med to strake tap i cup og serie.

Først vart eliteserieklubben Kristiansund eit lite hakk for store, då dei enda draumen om kvartfinale i cupen førre onsdag, med ein 1–0-siger. Søndag var det nok ein tøff bortekamp, då topplaget Start vann 2–0.