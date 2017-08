Følg Florø direkte: Kan henga seg på i kampen om direkte opprykk med siger

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

På onsdag spelte Florø mot Mjøndalen heime, og det enda i fem mål og ein imponerande siger. Det er venta at dagens kamp blir vanskelegare.

Onsdag vart spelaren Rashad Muhammed seld.

Sandnes/Ulf ligg på plassen over Florø på tabellen, med 5 fleire poeng enn florøværingane. Med siger i dag vil dei blåkledde ha gjort eit viktig steg for å forsterke posisjonen sin på kvalikkplass.

Det er særleg etter at Endre Kupen kom tilbake frå skade at Florø har funne forma. Kupen har 13 mål på 13 kampar, eller 960 speleminutt. Det tyder at han scorar kvart 74 speleminutt i snitt.

Kupen er frisk og er med frå start også i denne kampen.