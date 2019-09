FNB støttar ordføraren i Gloppen

Folkeaksjonen nei til meir bompengar FNB støttar ordføraren i Gloppen som vil ha smalare europaveg gjennom kommunen. Det seier 1.-kandidat for FNB, Knut Inge Andersen. Andersen meiner planane som er lagde fram for Byrkjelo bør sendast attende til Statens vegvesen for omarbeiding.