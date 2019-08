Flyttar delar av produksjonen

Det familiedrivne verftet Brødrene Aa i Hyen fekk store skadar etter uvêret for to veker sidan, skriv Sysla. Aa har ennå ikkje full oversikt over skadeomfanget, men anslår at det kjem til å koste rundt 50 millionar kroner. Trass store skadane, har verftet starta opp att delar av produksjonen. Og flytta noko av det til Eikefjord.