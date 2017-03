Fly fekk ikkje landa i Sogndal

To fly som skulle lande i Sogndal klokka 09.40 måtte bli sendt vidare til Sandane og Volda. Årsaka var at det var for dårleg sikt til å landa, grunna kraftig snøfall. Flyplassen håpar å kunne ta imot dei neste flya som skal lande klokka 13 i ettermiddag.