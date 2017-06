Florø vann 4-2 mot Mjøndalen

Mjøndalen si sigersrekke på heimebane vart broten. Kampen i OBOS-ligaen enda 4-2 til Florø. Endre Kupen stod for to av nettkjenningane, medan Rashad Muhammed og Mounir Benmoussa sørga for dei to andre.