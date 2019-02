Florø testar tidlegare VIF-spelar

Harmohan Singh trenar med Florø Fotball denne veka. Det melder Firdaposten. 23-åringen er opphaveleg frå Vålerenga, men har siste tida spelt for Fram Larvik, Brattvåg og Lørenskog. Etter at Robert Kling reiste til Vard Haugesund, har 2. divisjonslaget rom for å hente spelarar.