Florø-spelar til Aalesund

Florø-spelar Torje Naustdal er på prøvespel i Aalesund, skriv Firdaposten. Naustdal har spelt mykje for Florø denne sesongen, og har no retta auga vekk frå kystbyen etter nedrykket til andredivisjon. Florøværingen har to dagar på å vise seg fram for Aalesund-trenar Lars Bohinen og resten av laget.