Florø sløste med sjansane då dei delte poenga med Åsane

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Headingar rett over mål, fleire redningar på streken og ein god Åsane-keeper stoppa Florø frå å ta tre poeng. Bortelaget var effektive og sikra eit viktig poeng i kampen mot nedrykk.

Les også: Trur maset om opprykk har sett sitt preg

Hurtig kontring

I andre som i førsteomgang var det heimelaget som var best, men nok ein gong vart sjansane blokkert på streken. Det første målet var det Åsane som fekk etter ein dryg time, etter at Erik Huseklepp vart spelt fri på kanten. Inn i feltet kom Simen Lassen på eit langt løp og kom seg framfor forsvarsspelarane til Florø og styrte inn 1–0.

Men berre ti seinare var det heimelaget sin tur til å scora. Eit perfekt slått innlegg frå Peter Aase enda hjå Halvor Utkilen Solheim-Olsen på bakre stolpe som banka inn utlikninga.

Best før kvilen

Heimelaget var det beste før kvilen og nærast scoring kom Luc Jeggo etter ein corner frå Endre Kupen. Åsane sin keeper fekk slått ballen unna frå streken og den hamna i beina på Jeggo. Skotet var godt, men ein lagkamerat stod på streken og hindra at dei tok leiinga.

Endre Kupen var også nære på etter eit innlegg, men litt for små sko gjorde at han ikkje nådde fram. Elles hadde debutant frå start, Eirik Høydal, eit skot som gjekk via ein forsvarar og rett i henda til keeper.

Les også: Gjermundstad trur fleire er obs på Florø

Tung periode

Begge laga hadde i forkant av kampen vore gjennom ein tung periode. Åsane gjekk frå slutten av juli til førre serierunde mot Elverum før dei klarte å vinna ein kamp. Florø har ikkje vunne sidan dei slo Mjøndalen 5–0 heime, 16 august. Der scora Endre Kupen fire mål, men sidan det har det gått tungt. Før kampen mot Åsane hadde han gått 360 minutt utan scoring, og sist mål kom heime mot Tromsdalen i 1–1-kampen i september.