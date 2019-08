Florø med nytt tap

Ei sein reduserting av Vegard Savland var ikkje nok til å hindre at Florø gjekk på nok eit tapt i Postnord-ligaen idag. Elverum vann kampen 3-2. Med det er over ein månad sidan Florø tok tre poeng sist. Dei ligg no på ein tiandeplass i Postnord-ligaen avdeling 2.