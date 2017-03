Florø-jente med i landslagstroppen

Elise Isolde Stenevik frå Florø er med i J19-troppen som i starten av april skal spele i EM-kvalifiseringa sin eliterunde. I eliterunden er det seks kvalifiseringsgrupper med totalt 24 lag, der gruppevinnarane og dei beste gruppetoarane kvalifiserer seg til EM 2017. Norge skal møte Sverige, Serbia og Italia. Stenevik har tidlegare spelt på gutelag for få tøff nok motstand, no spelar ho for Arna-Bjørnar.