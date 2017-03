Florø hamn ligg inne i NTP – vert 20 meter djupt

​ – Dette er veldig viktig for maritimsektoren i Flora, seier Gustav Johan Nydal i Flora KrF.

For i dag la lokalpolitikarar frå regjerings- og samarbeidspartia fram at desse to prosjekta ligg inne i andre del av NTP.

Utdjuping av innseglinga til Flora Hamn frå 16 til 20 m djupne, og 120 m breidde. Kostnadane for dette er 80 mill kr og dette er fullfinansiert i NTP. Bygging av molo og merking av innsegling til Kalvåg fiskerihamn. Dei totale kostnadane på 98 mill kr er fullfinansiert i NTP.

Viktig for Westcon Yards

Westcon Yards i Florø har håp om å kunne utføra arbeid på dei største riggane frå Nordsjøen.

– No kan Westcon Yards konkurrera med alle om vedlikehald på dei største riggane. Dette er viktig for heile næringslivet langs kysten, seier stortingskandidat frå Høgre, Frida Melvær.

– For Westcon og Flora er dette særs gode nyhende. Saman med dei investeringane som allereie er gjort på Westcon vil dette kunne bidra til stor aktivitet på verftsområdet, og for det lokale næringsliv som i dag leverer til Westcon, seier Jan Henrik Nygård i Venstre.