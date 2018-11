Florø får dyrepolitiet

Vest politidistrikt får tre stillingar som skal etterforske kriminalitet mot dyr. Både juristen og dei to etterforskarane skal halde til ved politihuset i Florø, skriv Firda. Avisa skriv at det har lege i korta at etterforskarane skulle vere i Førde, men at det ikkje er plass til dei der. – Eg er ikkje så oppteken stad, for dette er mobile stillingar som skal reise rundt i Sogn og Fjordane og Hordaland, seier Helge Stave i politidistriktet.