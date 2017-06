Florø blir forsyningskai

Statoil har gitt ein treårskontrakt til Havila, som skal ha forsyningskai i Florø. Statoil skriv i ei pressemelding at dei gir kontraktar til fem reiarlag, med ein samla verdi på 3,1 milliardar kroner. Statoil skriv også at dei ynskjer å kutte utslepp, og at fartøya som blir brukt etter avtalen er inngått, vil få hybridløysingar og landstraumanlegg.