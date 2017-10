Flo i nedrykksdrama

Ulrik Flo starta kampen for Fredrikstad då dei tapte 2–1 mot Ranheim i dagens kamp i førstedivisjon i fotball. Tapet betyr at det gamle storlaget frå Østfold ikkje kan enda opp med noko betre enn kvalifisering for å unngå nedrykk til andredivisjon. Henrik Furebotn, som er på utlån frå Sogndal, sat på benken heile kampen.