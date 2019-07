Flenjatunnelen stengd

Flenjatunnelen på E16 i Aurland er stengd på grunn av billberging. Avisa Firda skriv at det skal vere ein utanlandsk bil som har fått motorstopp inne i tunnelen. Ein bilbergar er på veg for å hente bilen. Statens vegvesen opplyser at dei vil opne tunnelen kring klokka 14.