Fleire vil ta over lokala

Fleire aktørar har meldt si interesse for å ta over produksjonslokala til felgprodusenten Saint Jean Wheels når dei flyttar sin aktivitet til USA på nyåret. Ordførar Petter Sortland seier at dei er i diskusjon med fleire grupperingar om overtaking av lokala. Innan sommaren neste år håpar han å ha på plass avtalar som kan erstatte dei over 30 arbeidsplassane som forsvinn med felgprodusenten.